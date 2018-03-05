Ученые: NASA скрывает факт существования пришельцев на Марсе
Конспирологи заявили, что NASA скрывает факт существования пришельцев на Красной планете. В Сети обсуждают вопрос о том, что на Марсе имеются разумные существа, объясняя это окаменелостями, замеченными на фото, опубликованными аэрокосмическим агентством.
Уфологи обвиняют NASA в сокрытии факта наличия пришельцев на Марсе. Они обозначили в качестве своих аргументов наличие уникальных артефактов. При этом NASA не считает ни одно доказательство достоверным.
Ученые отмечают, что окончательно разрешить этот вопрос можно будет только после колонизации Марса. Это позволит узнать, имеются ли на Красной планете гуманоиды или активные бактерии.
Уфологи обвиняют NASA в сокрытии факта наличия пришельцев на Марсе. Они обозначили в качестве своих аргументов наличие уникальных артефактов. При этом NASA не считает ни одно доказательство достоверным.
Ученые отмечают, что окончательно разрешить этот вопрос можно будет только после колонизации Марса. Это позволит узнать, имеются ли на Красной планете гуманоиды или активные бактерии.
Автор: Валерий Антонов