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Сборная Бразилии потребовала 600 кг льда, арбузы и бананы к матчу в Москве
Представители сборной Бразилии озвучили требования, которые должны выполнить организаторы к прибытию футболистов в Москву на матч с командой России, запланированный на 23 марта. На тренировочную базу необходимо завезти 600 кг льда, бананы и арбузы.

Сборная Бразилии потребовала 600 кг льда, арбузы и бананы к матчу в Москве


О «запросах» бразильских спортсменов сообщает телеграм-канал «Мутко против». Оказывается, футболисты используют криотерапию, лечение холодом, для выведения из организма молочной кислоты после тренировки. Именно этим объясняется требование сборной Бразилии предоставить по 200 кг льда на каждый день их пребывания в Москве.

Кроме того, на базу стадиона «Открытие Арена», принадлежащего «Спартаку», где проведет тренировку команда-гостья, российская сторона обязана завезти виноград, бананы и арбузы. Матч между сборными России и Бразилии состоится в «Лужниках» 23 марта.

Ранее Мутко назвал ЧМ-2018 без бразильцев «свадьбой без музыки».

Автор: Ева Вит
Сегодня, 18:31
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