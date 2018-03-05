Ученые рассказали, как стать оптимистом за 21 день
Ученые рассказали, что существует 5 основных «привычек счастья», способных помочь человеку стать оптимистом за 21 день и улучшить свое настроение. По словам научных работников, регулярно выполняемые действия меняют мышление, сообщает Daily Mail.
Академик Гарвардского университета Шон Ахор, работающий с телеведущей Опрой Уинфри, выпустил свою книгу под названием «Счастье». По его словам, пессимисты из-за большого количества негатива не имеют времени и желания заниматься творчеством и радоваться. Существует лишь 5 привычек, способных за 21 день изменить восприятие мира. Результаты ученых из Университета Пенсильвании показали, что работники страховых компаний с положительным взглядом на определенные ситуации в 89% случаев оказывались продуктивнее, нежели остальные их коллеги.
По словам Шона Ахора, оптимистом можно стать за 21 день, если привить себе привычку «благодарности». Для этого необходимо думать ежедневно о 3 вещах, за которые хочется сказать «спасибо». Это поможет построить мир из положительных фактов. Затем следует писать своему другу позитивные сообщения и постараться сделать его более доброжелательным. В конце рабочего дня нужно визуализировать случившиеся хорошие моменты. К «привычкам счастья» также относятся спортивные упражнения по 15 минут и медитация.
Ранее ученые назвали главные преимущества пессимистов.
Академик Гарвардского университета Шон Ахор, работающий с телеведущей Опрой Уинфри, выпустил свою книгу под названием «Счастье». По его словам, пессимисты из-за большого количества негатива не имеют времени и желания заниматься творчеством и радоваться. Существует лишь 5 привычек, способных за 21 день изменить восприятие мира. Результаты ученых из Университета Пенсильвании показали, что работники страховых компаний с положительным взглядом на определенные ситуации в 89% случаев оказывались продуктивнее, нежели остальные их коллеги.
По словам Шона Ахора, оптимистом можно стать за 21 день, если привить себе привычку «благодарности». Для этого необходимо думать ежедневно о 3 вещах, за которые хочется сказать «спасибо». Это поможет построить мир из положительных фактов. Затем следует писать своему другу позитивные сообщения и постараться сделать его более доброжелательным. В конце рабочего дня нужно визуализировать случившиеся хорошие моменты. К «привычкам счастья» также относятся спортивные упражнения по 15 минут и медитация.
Ранее ученые назвали главные преимущества пессимистов.
Автор: Татьяна Кравченко