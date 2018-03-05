В Реутове мошенник хотел обогатиться на погибших в катастрофе Ан-148
В Реутове (Подмосковье) мошенник хотел обогатиться на погибших в катастрофе Ан-148, собирая в соцсетях деньги. Россияне сочувствовали семьям пострадавших и соглашались оказать финансовую поддержку.
Через три дня после крушения самолета мужчина написал, что супруга одного из погибших и двое его детей остро нуждаются в деньгах. Конкретные цифры мошенник не называл, прося внести на счет любую сумму. Вдова, о которой говорилось в объявлении, узнала о сборе средств и сразу заявила, что незнакома с автором поста.
После разоблачения любитель легкой наживы передал женщине 15 тыс. рублей и прекратил свою деятельность в Сети. Сколько ему удалось собрать на самом деле, неизвестно.
Напомним, 11 февраля Ан-148, летевший в Орск из Москвы, разбился через несколько минут после взлета. 71 человек, находившийся на борту, погиб.
Через три дня после крушения самолета мужчина написал, что супруга одного из погибших и двое его детей остро нуждаются в деньгах. Конкретные цифры мошенник не называл, прося внести на счет любую сумму. Вдова, о которой говорилось в объявлении, узнала о сборе средств и сразу заявила, что незнакома с автором поста.
После разоблачения любитель легкой наживы передал женщине 15 тыс. рублей и прекратил свою деятельность в Сети. Сколько ему удалось собрать на самом деле, неизвестно.
Напомним, 11 февраля Ан-148, летевший в Орск из Москвы, разбился через несколько минут после взлета. 71 человек, находившийся на борту, погиб.
Автор: Джанабилова Татьяна П