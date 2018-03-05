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Диетологи назвали влияние соли на кровяное давление неотвратимым
Ученые из Великобритании выяснили, что диета и здоровое питание не могут компенсировать эффекты высокого потребления соли при артериальном давлении. Такой вывод они сделали после анализа рациона питания более 4000 тысяч человек. Результаты исследования обнародованы на сайте phys.org.

Диетологи назвали влияние соли на кровяное давление неотвратимым


Результаты показали, что люди, употребляющие огромное количество соли, имеют более высокие показатели кровяного давления. При этом они наблюдались независимо от того, насколько диета подходила человеку.

Ранее ученые предполагали, что употребление огромного количества овощей и фруктов может помочь противодействовать воздействию соли на показатели кровяного давления. Однако соответствующие продукты имеют тенденцию к их снижению.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:00
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