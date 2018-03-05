Google «похоронила» Супермена актера Генри Кавилла
Google решила «похоронить» британского актера Генри Кавилла, известного своей ролью Супермена в фильме «Лига справедливости». В поиске при вводе имени артиста появляется информация с датой его смерти.
Генри Кавилл отреагировал на «свои» похороны, опубликовав фотографию с удивленным лицом на странице в соцсети Instagram. В микроблоге он прикрепил также скриншот поисковой графы от компании Google. На интернет-портале «Википедии» сказано, что звезда кинематографа скончалась 3 марта текущего года, хотя данная информация является неправдивой. В описании публикации исполнитель написал: «Когда ты увидел, что умер 2 дня назад».
За короткое время пост Генри Кавилла оценили более 225 тысяч пользователей Сети. Многих поклонников повеселила ситуация с ошибкой на «Википедии». Некоторые фанаты сначала приняли сведения о смерти Супермена правдой. Также в комментариях подписчики заметили, что информационный сайт могут редактировать обычные юзеры.
Ранее в Сети появился трейлер картины «Миссия невыполнима: Последствия» с участием Генри Кавилла.
Генри Кавилл отреагировал на «свои» похороны, опубликовав фотографию с удивленным лицом на странице в соцсети Instagram. В микроблоге он прикрепил также скриншот поисковой графы от компании Google. На интернет-портале «Википедии» сказано, что звезда кинематографа скончалась 3 марта текущего года, хотя данная информация является неправдивой. В описании публикации исполнитель написал: «Когда ты увидел, что умер 2 дня назад».
За короткое время пост Генри Кавилла оценили более 225 тысяч пользователей Сети. Многих поклонников повеселила ситуация с ошибкой на «Википедии». Некоторые фанаты сначала приняли сведения о смерти Супермена правдой. Также в комментариях подписчики заметили, что информационный сайт могут редактировать обычные юзеры.
Ранее в Сети появился трейлер картины «Миссия невыполнима: Последствия» с участием Генри Кавилла.
Автор: Татьяна Кравченко