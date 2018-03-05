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Ученые: Успех и богатство зависят от удачи
Сицилийские ученые из Катанийского университета доказали, что успех и богатство зависят исключительно от фортуны, упорства и таланта. Теория доказана при помощи специально созданной виртуальной модели общества.

Ученые: Успех и богатство зависят от удачи


Программисты привели в качестве идеального примера миллиардера Билла Гейтса. Упорство помогло ему получить образование, а связи матери с председателем IBM – выгодный контракт с производителем ПК, ставший первым «кирпичиком» на пути к созданию Microsoft.

Созданная модель состояла из 1000 виртуальных людей, 50% которых наделили деньгами и талантом, а также отображала принцип распределения богатства, называемый «80:20». За «40 лет» герои своеобразной игры состоялись или, наоборот, оказались на дне. Характеристики успешных персонажей изучили, найдя закономерность – чаще богатыми становились люди со связями.

«Часто инвестиции становятся невыгодными, потому что они сделаны не в то время и не в том месте. Это и есть принцип везения. Для достижения наилучшего результата вкладывать денежные средства нужно в несколько финансовых инструментов, а не только в те, которые однажды принесли доход», - рассказал профессор Алессандро Плучино.

Ранее ученые доказали, что лучшее образование получают потомки богатых бабушек и дедушек.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 20:00
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