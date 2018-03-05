В Сети набирает популярность видео о псе в упряжке и его стиле езды
В Сети набирает популярность видео о псе в упряжке и его стиле езды. За двое суток ролик, появившийся в Facebook, набрал свыше 90 тыс. просмотров.
На кадрах, снятых в Норвегии, запечатлен пес, который отказывается бежать за хозяином-лыжником, поэтому падает на спину и катится по снежному настилу. Стиль такой «езды» пользователи назвали своеобразной формой «фристайла» и отсутствием мотивации.
Милый пес быстро завоевал доверие народа и даже обрел сторонников: «Если бы мне пришлось идти на лыжах, я бы продемонстрировал аналогичное поведение», «Ездовая собака», «Чудесный малыш».
Ранее пользователи восторгались расслабленным ежиком.
На кадрах, снятых в Норвегии, запечатлен пес, который отказывается бежать за хозяином-лыжником, поэтому падает на спину и катится по снежному настилу. Стиль такой «езды» пользователи назвали своеобразной формой «фристайла» и отсутствием мотивации.
Милый пес быстро завоевал доверие народа и даже обрел сторонников: «Если бы мне пришлось идти на лыжах, я бы продемонстрировал аналогичное поведение», «Ездовая собака», «Чудесный малыш».
Ранее пользователи восторгались расслабленным ежиком.
Автор: Джанабилова Татьяна П