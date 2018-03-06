В TES V: Skyrim появились локации Морровинда
В популярном гейме TES V: Skyrim появились локации Морровинда. Об этом свидетельствует новый трейлер, представленный разработчиками Beyond Skyrim.
Создатели игры намерены расширять The Elder Scrolls V: Skyrim, дополнив ее другими провинциями Тамриэля, а судя из тизер-трейлера, данные намерения воплощены в реальность, так как в Игра уже дополнена частью Сиродила и стал доступен город Брума.
При этом у авторов Beyond Skyrim нет планов о полном воспроизведении TES3: Morrowind, а добавление новых локаций происходит согласно хронологии, таким образом в гейме появится Морровинд времен четвертой эры. Сама локация же станет больше, чем в TES3: Morrowind, за счет добавленных к острову Вварденфелл гор Валус и Велоти, а также острова Внутреннего моря и прочих земель Морровинда.
Создатели игры намерены расширять The Elder Scrolls V: Skyrim, дополнив ее другими провинциями Тамриэля, а судя из тизер-трейлера, данные намерения воплощены в реальность, так как в Игра уже дополнена частью Сиродила и стал доступен город Брума.
При этом у авторов Beyond Skyrim нет планов о полном воспроизведении TES3: Morrowind, а добавление новых локаций происходит согласно хронологии, таким образом в гейме появится Морровинд времен четвертой эры. Сама локация же станет больше, чем в TES3: Morrowind, за счет добавленных к острову Вварденфелл гор Валус и Велоти, а также острова Внутреннего моря и прочих земель Морровинда.
Автор: Татьяна Свиридова