Окаменелости одной из первых птиц на Земле прольют свет на эволюцию пернатых
Палеонтологам из Университета Манчестера впервые удалось обнаружить оттиск перьев и тела доисторического птенца, умершего вскоре после рождения. Окаменелостям, по оценке экспертов, около 127 млн лет, а их изучение позволяет раскрыть некоторые этапы эволюции пернатых эпохи динозавров.
Найденные останки принадлежат цыпленку из группы мезозойских Enantiornithes, наиболее известных среди всех ископаемых птиц. По скелету ученые определили, что птенец прожил недолго и не мог еще летать: его грудная клетка состоит из хряща, так как не успела затвердеть и превратиться в кость.
Изучение окаменелости новорожденного цыпленка дало возможность специалистам проанализировать структуру и развитие костей у данного вида пернатых. Характерные признаки формирования скелета энантионитиновых птиц указывает, что их развитие отличалось большей разнообразностью, нежели считалось раньше. Как отмечают эксперты, многие особенности развития современных пернатых заметны и у особей, обитавших на Земле более 100 млн лет назад.
Ранее в Пекине показали птенца в янтаре возрастом 99 млн лет.
Найденные останки принадлежат цыпленку из группы мезозойских Enantiornithes, наиболее известных среди всех ископаемых птиц. По скелету ученые определили, что птенец прожил недолго и не мог еще летать: его грудная клетка состоит из хряща, так как не успела затвердеть и превратиться в кость.
Изучение окаменелости новорожденного цыпленка дало возможность специалистам проанализировать структуру и развитие костей у данного вида пернатых. Характерные признаки формирования скелета энантионитиновых птиц указывает, что их развитие отличалось большей разнообразностью, нежели считалось раньше. Как отмечают эксперты, многие особенности развития современных пернатых заметны и у особей, обитавших на Земле более 100 млн лет назад.
Ранее в Пекине показали птенца в янтаре возрастом 99 млн лет.
Автор: Ева Вит