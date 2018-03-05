Ученые нашли способ предотвратить смерть мозга
Ученые из Берлина, проанализировали процессы, которые проходили в мозге человека в процессе умирания. Материалы научного исследования обнародованы в издании Science Alert.
В процессе научной работы удалось узнать, что в течение 20-40 секунд после окончания кислорода мозг животных переходит в так называемый энергосберегающий режим. Тогда нервные ткани перестают быть активными, а между нейронами прекращается осуществляться взаимосвязь. Через несколько секунд исчезают ионные градиенты, отвечающие за формирование мембранного потенциала. Он необходим для выполнения клетками своих основных опций.
В результате начинается деполяризация, которая в виде волны распространяется по мембране. В данном случае происходит выброс токсичных веществ, как результате нейроны погибают.
Ученые осуществляли наблюдение за «мозговым цунами» у пациентов, которым медики поставили смерть мозга. Они пришли к выводу, что волна деполяризацию может иметь обратимой характер без нанесения вреда для нейронов. В этом случае удается предотвратить гибель до того, как будет восстановлена подача кислорода.
По словам неврологов, открытие позволит разработать методы терапии для пациентов, у которых существует высокий риск наступления смерти мозга.
В процессе научной работы удалось узнать, что в течение 20-40 секунд после окончания кислорода мозг животных переходит в так называемый энергосберегающий режим. Тогда нервные ткани перестают быть активными, а между нейронами прекращается осуществляться взаимосвязь. Через несколько секунд исчезают ионные градиенты, отвечающие за формирование мембранного потенциала. Он необходим для выполнения клетками своих основных опций.
В результате начинается деполяризация, которая в виде волны распространяется по мембране. В данном случае происходит выброс токсичных веществ, как результате нейроны погибают.
Ученые осуществляли наблюдение за «мозговым цунами» у пациентов, которым медики поставили смерть мозга. Они пришли к выводу, что волна деполяризацию может иметь обратимой характер без нанесения вреда для нейронов. В этом случае удается предотвратить гибель до того, как будет восстановлена подача кислорода.
По словам неврологов, открытие позволит разработать методы терапии для пациентов, у которых существует высокий риск наступления смерти мозга.
Автор: Валерия Орлова