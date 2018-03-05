Уральские архивисты получат от финских коллег документы о военнопленных времен ВОВ
Уральские архивисты с помощью финских коллег смогут получить документы с информацией о военнопленных времен ВОВ. Также специалисты помогут узнать данные о захоронении участников Советско-финской войны на территории Свердловской области.
О совместной работе российских и финских экспертов заявил Александр Капустин, занимающий должность главы Управления архивами региона. По его словам, с Финляндией существует «интересная» тема, связанная с военнопленными. Имеется большое количество документов на разных территориях Европы. В Свердловской области есть могилы жителей других государств, участвовавших в битвах во времена ВОВ. Архивисты обменяются друг с другом необходимыми имеющимися данными.
Всего в Финляндии было зафиксировано около 64 тысяч военнопленных. Александр Пашков, являющийся руководителем проекта «Моя история рода», считает, что сотрудничество поспособствует развитию задуманной программы. На Урале имеется большая информативная архивная база, а также родовые сообщества. Возвращение «корней» россиянам и исторической памяти является «общенациональной» задачей.
О совместной работе российских и финских экспертов заявил Александр Капустин, занимающий должность главы Управления архивами региона. По его словам, с Финляндией существует «интересная» тема, связанная с военнопленными. Имеется большое количество документов на разных территориях Европы. В Свердловской области есть могилы жителей других государств, участвовавших в битвах во времена ВОВ. Архивисты обменяются друг с другом необходимыми имеющимися данными.
Всего в Финляндии было зафиксировано около 64 тысяч военнопленных. Александр Пашков, являющийся руководителем проекта «Моя история рода», считает, что сотрудничество поспособствует развитию задуманной программы. На Урале имеется большая информативная архивная база, а также родовые сообщества. Возвращение «корней» россиянам и исторической памяти является «общенациональной» задачей.
Автор: Татьяна Кравченко