Музыкант Илай Бишоп поставил рекорд по хлопанью в ладоши
Рекорд по скорости хлопков составляет 18 ударов за секунду. Илай Бишоп сделал карьеру в качестве скрипача в США, однако прославился именно быстрыми хлопками. Добиться этого ему удалось за счет специальной техники.
Скрипачу 26 лет, он родом из штата Теннесси, а учиться играть на музыкальном инструменте он стал в 3,5 года. Благодаря материи, которая преподавала музыку, стал быстро делать успехи, а также окончил престижную музыкальную школу в США, затем ВУЗ и стал достаточно успешным музыкантом. На первом курсе молодой музыкант прочел историю о человеке, который установил мировой рекорд по скорости хлопков руками. Илай попытался хлопать и выяснил, что у него также достаточно хорошо получается это делать. На непрерывные тренировки потребовались 3 года. В 2014-м ему впервые удалось побить установленный рекорд.
Чтобы хлопать на рекордной скорости Илай Бишоп двигает ладони параллельно друг другу, совершая по 2 хлопка за одно каждое движение. Вначале пальцы бьют по иной ладони, затем по основанию ладони и процесс повторяется в обратном направлении. Профессию и хобби исполнитель совмещает. Под свою музыку он хлопает, что иногда превращается в настоящие представления. Для лучшего понимания механизма музыканта сняли на камеру, работающую со скоростью тысячу кадров за секунду.
Скрипачу 26 лет, он родом из штата Теннесси, а учиться играть на музыкальном инструменте он стал в 3,5 года. Благодаря материи, которая преподавала музыку, стал быстро делать успехи, а также окончил престижную музыкальную школу в США, затем ВУЗ и стал достаточно успешным музыкантом. На первом курсе молодой музыкант прочел историю о человеке, который установил мировой рекорд по скорости хлопков руками. Илай попытался хлопать и выяснил, что у него также достаточно хорошо получается это делать. На непрерывные тренировки потребовались 3 года. В 2014-м ему впервые удалось побить установленный рекорд.
Чтобы хлопать на рекордной скорости Илай Бишоп двигает ладони параллельно друг другу, совершая по 2 хлопка за одно каждое движение. Вначале пальцы бьют по иной ладони, затем по основанию ладони и процесс повторяется в обратном направлении. Профессию и хобби исполнитель совмещает. Под свою музыку он хлопает, что иногда превращается в настоящие представления. Для лучшего понимания механизма музыканта сняли на камеру, работающую со скоростью тысячу кадров за секунду.
Автор: Валерий Антонов