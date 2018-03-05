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«Жара»: Басков со сцены рассказал о беременности Лободы
Николай Басков прямо со сцены рассказал общественности о беременности 35-летней Светланы Лободы. Волнующая фанатов новость прозвучала во время церемонии вручения премии «Жара», проходившей 4 марта в Крокус Сити Холле.

«Жара»: Басков со сцены рассказал о беременности Лободы


Организаторы мероприятия обещали устроить зрелищное шоу. Задумка удалась. Декорации и сцена притягивали зрителей, а выступление группы «Ленинград» задало тон вечеру, наполненному интересными событиями.

В этом году певица Светлана Лобода с песней «Случайная» победила в голосовании на лучший хит. Объявляя выход артистки, Басков между слов рассказал чужую тайну: «Сейчас перед вами выступит беременная Светлана Лобода». Звезда не стала комментировать прозвучавшую фразу, но присутствующие на церемонии сразу обратили внимание на ее округлившийся живот. Судя по слухам, знаменитость забеременела от 57-летнего солиста Rammstein и планировала тихо родить и вернуться к работе.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:24
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