Продюсер Витаса заявил, что певца втягивают в секс-скандал
Продюсер российского певца Витаса рассказал журналистам, что его подопечного пытаются втянуть в секс-скандал. Поводом для этого послужили провокационные снимки, которые артист публиковал в социальной сети Instagram.
По словам наставника Витаса, делать проблемы не из-за чего начинают недоброжелатели, которые хотят опорочить имя знаменитости. К слову, в последнее время о певце мало что слышно. Он редко появляется на светских мероприятиях и практически не принимает участие в сборных концертах. Пока фанаты рассматривали его голые ноги, другие заявляли о новом секс-скандале.
Сам Витас не отвечает на негативные комментарии пользователей. На эту тему согласился поговорить его продюсер. По словам наставника, о публикации интимных фотографий ему ничего неизвестно. Однако он уверил, что певцу есть чем заняться, помимо этого. Сейчас артист находится в Гонконге, где задействован в съёмках блокбастера вместе с Джеки Чаном. Релиз картины намечен на следующий год.
По словам наставника Витаса, делать проблемы не из-за чего начинают недоброжелатели, которые хотят опорочить имя знаменитости. К слову, в последнее время о певце мало что слышно. Он редко появляется на светских мероприятиях и практически не принимает участие в сборных концертах. Пока фанаты рассматривали его голые ноги, другие заявляли о новом секс-скандале.
Сам Витас не отвечает на негативные комментарии пользователей. На эту тему согласился поговорить его продюсер. По словам наставника, о публикации интимных фотографий ему ничего неизвестно. Однако он уверил, что певцу есть чем заняться, помимо этого. Сейчас артист находится в Гонконге, где задействован в съёмках блокбастера вместе с Джеки Чаном. Релиз картины намечен на следующий год.
Автор: Валерия Орлова