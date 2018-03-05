Google тестирует ряд изменений для своего поиска
Разработчики компании Google на сегодняшний день тестируют новый макет Material Design для своего поиска в браузере Chrome. Пользователи Сети заметили некоторые изменения и сделали скриншоты, опубликовав их на форуме Reddit, сообщает TNW.
Новый макет Material Design для поиска Google имеет четко выраженные границы, а также лучше подчеркивает общий вид. Некоторые специалисты интернет-портала не нашли особых отличий между двумя вариантами, которые сейчас якобы тестируются производителями. Разработчики проводят различные эксперименты и вводят обновления еще с 2014 года. Постепенно они начали делать приятный внешний вид видеохостингу YouTube и браузеру Chrome.
В прошлом году руководители Google заявили о необходимости внести изменения в Material Design. Это необходимо для работы креативных компаний по улучшению цветовой гаммы своей продукции. К текущему моменту представители американской корпорации не прокомментировали появившиеся сведения.
Ранее сообщалось о планах Google представить Android 9.0 в марте этого года.
Новый макет Material Design для поиска Google имеет четко выраженные границы, а также лучше подчеркивает общий вид. Некоторые специалисты интернет-портала не нашли особых отличий между двумя вариантами, которые сейчас якобы тестируются производителями. Разработчики проводят различные эксперименты и вводят обновления еще с 2014 года. Постепенно они начали делать приятный внешний вид видеохостингу YouTube и браузеру Chrome.
В прошлом году руководители Google заявили о необходимости внести изменения в Material Design. Это необходимо для работы креативных компаний по улучшению цветовой гаммы своей продукции. К текущему моменту представители американской корпорации не прокомментировали появившиеся сведения.
Ранее сообщалось о планах Google представить Android 9.0 в марте этого года.
Автор: Татьяна Кравченко