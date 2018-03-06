Rolls-Royce покажет в Женеве четыре особых модели
В Женеве премиальный автобренд Rolls-Royce Phantom представит четыре особых модели. Среди них будут седаны и кабриолет. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Первый автомобиль получил название The Gentleman’s Tourer. В основе специальной версии лежит седан с короткой базой. Она будет иметь цвет Iced Gunmetal, который отлично станет сочетаться с серебристыми деталями.
Длиннобразный седан лёг в основу версии Whispered Muse. Автомобиль появится на рынке в двухцветной окраске кузова с оттенками Selby Grey и Palais Nemaskar Dawn. Салон отделан натуральной кожей в темных и светлых тонах. Также там присутствует цвет розового золота.
Еще одним длиннообразным вариантом станет A Moment in Time. Кузов данного транспортного средства окрасили Blue Crystal и Selby Grey. Особенностью новинки является наличие инсталляции на передней панели.
Также компания покажет кабриолет Dawn с двухместным салоном. Там, где должен находиться задний ряд сидений, присутствуют карбон-аллюминиевые отсеки для вещей.
Сообщается, что все автомобили будут произведены в единственном экземпляре. За их сборку отвечают специалисты подразделения Bespoke Design.
Первый автомобиль получил название The Gentleman’s Tourer. В основе специальной версии лежит седан с короткой базой. Она будет иметь цвет Iced Gunmetal, который отлично станет сочетаться с серебристыми деталями.
Длиннобразный седан лёг в основу версии Whispered Muse. Автомобиль появится на рынке в двухцветной окраске кузова с оттенками Selby Grey и Palais Nemaskar Dawn. Салон отделан натуральной кожей в темных и светлых тонах. Также там присутствует цвет розового золота.
Еще одним длиннообразным вариантом станет A Moment in Time. Кузов данного транспортного средства окрасили Blue Crystal и Selby Grey. Особенностью новинки является наличие инсталляции на передней панели.
Также компания покажет кабриолет Dawn с двухместным салоном. Там, где должен находиться задний ряд сидений, присутствуют карбон-аллюминиевые отсеки для вещей.
Сообщается, что все автомобили будут произведены в единственном экземпляре. За их сборку отвечают специалисты подразделения Bespoke Design.
Автор: Валерия Орлова