У тяжелоатлета из Омска при поднятии 426 кг пошла кровь из носа
На соревновании по пауэрлифтингу спортсмен из Омска поднял вес в 426 кг. В процессе у тяжелоатлета пошла кровь из нома, однако штангу он не бросил. Михаил Шивляков завоевал бронзовую медаль в рамках 30-го турнира ARNOLD STRONGMAN CLASSIC.
Спортсмен был не единственным представителем России. В США также прибыли Евгений Марков, Евгений Гавриленко и Артём Тарасов. Их тренером является Василий Грищенко.
Первое место в состязании досталось Хафтору Юлиус Бьернссону. Он известен по роли Григора Клигана в телесериале «Игра престолов». Спортсмен из Исландии - многократный победитель турнира, а также обладатель титула наиболее сильного человека планеты. Серебро получил пауэрлифтер Брайану Шоу из США.
Спортсмен был не единственным представителем России. В США также прибыли Евгений Марков, Евгений Гавриленко и Артём Тарасов. Их тренером является Василий Грищенко.
Первое место в состязании досталось Хафтору Юлиус Бьернссону. Он известен по роли Григора Клигана в телесериале «Игра престолов». Спортсмен из Исландии - многократный победитель турнира, а также обладатель титула наиболее сильного человека планеты. Серебро получил пауэрлифтер Брайану Шоу из США.
Автор: Валерий Антонов