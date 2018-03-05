Под Уфой из-за короткого замыкания загорелся локомотив
В Демском районе Уфы утром 5 марта произошло возгорание локомотива товарного поезда. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, передает телеграм-канал Life Shot.
Огонь, вспыхнувший в локомотиве, заметили железнодорожники. Гидрант оказался заблокирован, но рабочие нашли выход и собственными силами ликвидировали возгорание до приезда пожарников. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Как сообщили представители местного отделения МЧС, сигнал о пожаре на железнодорожных путях под Уфой поступил им на линию около 11:00. Пожарные, прибыв на место, сделали проливку, чтобы не допустить очередного воспламенения локомотива, загоревшегося, вероятнее всего, из-за короткого замыкания. Точную причину пожара установят сотрудники железной дороги и правоохранители.
Ранее в Смоленске из-за замыкания экстренно эвакуировали учеников школы.
Огонь, вспыхнувший в локомотиве, заметили железнодорожники. Гидрант оказался заблокирован, но рабочие нашли выход и собственными силами ликвидировали возгорание до приезда пожарников. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Как сообщили представители местного отделения МЧС, сигнал о пожаре на железнодорожных путях под Уфой поступил им на линию около 11:00. Пожарные, прибыв на место, сделали проливку, чтобы не допустить очередного воспламенения локомотива, загоревшегося, вероятнее всего, из-за короткого замыкания. Точную причину пожара установят сотрудники железной дороги и правоохранители.
Ранее в Смоленске из-за замыкания экстренно эвакуировали учеников школы.
Автор: Ева Вит