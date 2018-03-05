В Орле осквернили памятник героям-освободителям
4 марта в Орле вандалы осквернили памятник, стоящий на стрелке Орлика и Оки. Монумент был установлен в честь освобождения города в 1943 году. Сведения об инциденте появились в соцсети Facebook, в паблике «Граждане Орла».
Неизвестные черной краской нанесли на основание памятника нецензурное слово, вызвав негодование общественности, помнящей подвиги предков. Активисты призывают власти обратить внимание на акт вандализма и принять меры.
Ранее в Орле вандалы осквернили монумент Ивану Грозному.
Неизвестные черной краской нанесли на основание памятника нецензурное слово, вызвав негодование общественности, помнящей подвиги предков. Активисты призывают власти обратить внимание на акт вандализма и принять меры.
Ранее в Орле вандалы осквернили монумент Ивану Грозному.
Автор: Джанабилова Татьяна П