Фанаты соперницы Пелагеи советуют ей подать на звезду в суд за оскорбления
На прошлой неделе Пелагея назвала Карину Лебедеву «девушкой легкого поведения» из-за предположений публики об измене хоккеиста Ивана Телегина. Фанаты «соперницы» певицы советуют ей подать в суд на звезду за оскорбления в ее адрес.
Слухи об измене Ивана Телегина своей супруге Пелагее возникли после появления снимка, на котором хоккеист запечатлен вместе с Кариной Лебедевой. Пользователи Сети принялись обвинять Лебедеву в том, что она увела мужа из семьи, однако Пелагея спокойно отреагировала на данные предположения отметив, что Лебедева «девушка легкого поведения». Такие слова, по мнению некоторых пользователей, могут стать причиной обращения в суд, однако она не намерена совершать подобное.
На своей странице в Instagram Карина Лебедева осудила людей, которые постоянно выпускают из уст оскорбления. По ее словам, следует сначала разобраться в ситуации, а после делать какие-то выводы и выносить их на обсуждение. Девушка отметила, что с детства знакома с Телегиным, так как их родители хорошо общаются, а опубликованный снимок является вырванным из контекста видеоматериала, поэтому послужил почвой для сплетен. В семье Пелагеи и Ивана Телегина из-за этого нет никаких проблем, поэтому у певицы нет основания для волнения.
Слухи об измене Ивана Телегина своей супруге Пелагее возникли после появления снимка, на котором хоккеист запечатлен вместе с Кариной Лебедевой. Пользователи Сети принялись обвинять Лебедеву в том, что она увела мужа из семьи, однако Пелагея спокойно отреагировала на данные предположения отметив, что Лебедева «девушка легкого поведения». Такие слова, по мнению некоторых пользователей, могут стать причиной обращения в суд, однако она не намерена совершать подобное.
На своей странице в Instagram Карина Лебедева осудила людей, которые постоянно выпускают из уст оскорбления. По ее словам, следует сначала разобраться в ситуации, а после делать какие-то выводы и выносить их на обсуждение. Девушка отметила, что с детства знакома с Телегиным, так как их родители хорошо общаются, а опубликованный снимок является вырванным из контекста видеоматериала, поэтому послужил почвой для сплетен. В семье Пелагеи и Ивана Телегина из-за этого нет никаких проблем, поэтому у певицы нет основания для волнения.
Автор: Татьяна Свиридова