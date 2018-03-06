Porsche спустила с горнолыжного склона полноприводный 911 Turbo S
Компания Porsche обнародовала видео, на котором демонстрируется, как спорткар 911 Turbo S понимается вверх по заснеженному горнолыжному склону в Шотландии. Этот ролик был снят к 30-летию с момента начала использования полного привода в модели.
На записи можно видеть Лыжный центр Гленки - крупнейший горнолыжный курорт в Шотландии. Склон штурмовал суперкар Porsche 911 Turbo S, под капотом которого находится 3,8-литровый турбомотор на шесть цилиндров, способный генерировать 580 лошадиных сил. Такой агрегат позволяет набрать первые 100 километров за 2,9 секунды. Что касается максимальной скорости, то она составляет 330 километров в час.
Плюс ко всему автомобиль получил систему контроля тяги. В результате между двумя осями равномерно распределяется крутящий момент. В России цена на Porsche 911 Turbo S стартует с 13,5 миллиона рублей.
На записи можно видеть Лыжный центр Гленки - крупнейший горнолыжный курорт в Шотландии. Склон штурмовал суперкар Porsche 911 Turbo S, под капотом которого находится 3,8-литровый турбомотор на шесть цилиндров, способный генерировать 580 лошадиных сил. Такой агрегат позволяет набрать первые 100 километров за 2,9 секунды. Что касается максимальной скорости, то она составляет 330 километров в час.
Плюс ко всему автомобиль получил систему контроля тяги. В результате между двумя осями равномерно распределяется крутящий момент. В России цена на Porsche 911 Turbo S стартует с 13,5 миллиона рублей.
Автор: Валерия Орлова