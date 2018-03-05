Певица Лолита разозлилась на Лободу из-за ее молчания о беременности
Певица Лолита разозлилась на украинскую звезду Светлану Лободу за то, что она якобы не рассказала ей о своей беременности. Российская исполнительница опубликовала видеоролик на странице в соцсети Instagram, где показала фанатам банку икры.
По словам Лолиты, в силу своего возраста она не сможет «ничего метать», поэтому ей уже «ничто не поможет». Затем знаменитость обратилась к Светлане Лободе и спросила, почему та не сказала о своей беременности. Согласно распространившейся информации, украинская артистка находится уже на 7-м месяце и ждет ребенка от музыканта Тилля Линдеманна, являющегося фронтменом немецкой группы Rammstein. На фестивале «Жара» она появилась в объемном наряде, скрывающем живот, но новости комментировать не стала.
В конце видеоролика Лолита извинилась перед Лободой и заявила, что икру съест самостоятельно. От этого российская певица не забеременеет, но насытит свой организм необходимым белком. За короткое время запись просмотрели более 6 тысяч пользователей Сети. Поклонники в комментариях пожелали знаменитости приятного аппетита и поинтересовались, является ли новость о беременности Лободы фейком.
Ранее Лолита заявила, что Борису Моисееву нужна поддержка.
По словам Лолиты, в силу своего возраста она не сможет «ничего метать», поэтому ей уже «ничто не поможет». Затем знаменитость обратилась к Светлане Лободе и спросила, почему та не сказала о своей беременности. Согласно распространившейся информации, украинская артистка находится уже на 7-м месяце и ждет ребенка от музыканта Тилля Линдеманна, являющегося фронтменом немецкой группы Rammstein. На фестивале «Жара» она появилась в объемном наряде, скрывающем живот, но новости комментировать не стала.
В конце видеоролика Лолита извинилась перед Лободой и заявила, что икру съест самостоятельно. От этого российская певица не забеременеет, но насытит свой организм необходимым белком. За короткое время запись просмотрели более 6 тысяч пользователей Сети. Поклонники в комментариях пожелали знаменитости приятного аппетита и поинтересовались, является ли новость о беременности Лободы фейком.
Ранее Лолита заявила, что Борису Моисееву нужна поддержка.
Автор: Татьяна Кравченко