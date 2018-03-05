Анастасия Волочкова показала свою неграмотность
Известная балерина Анастасия Волочкова показала свою неграмотность, сделав ошибку в названии пирожного. В социальной сети Instagram появилось фото танцовщицы с десертом безе, однако знаменитость неправильно написала это слово.
«Бизе-самое легкое и самое балетное пирожное. Я сладкое не ем вообще, но размеры этих бизешек в ресторане @otradaclub просто поразительны!» - рассказала Волочкова.
Поклонники тут же заметила, что в слове допущена ошибка. Сразу же дали о себе знать недоброжелатели, которые обвинили балерину в неграмотности. Сама же Волочкова никак не отреагировала на очередные нападки.
«Бизе-самое легкое и самое балетное пирожное. Я сладкое не ем вообще, но размеры этих бизешек в ресторане @otradaclub просто поразительны!» - рассказала Волочкова.
Поклонники тут же заметила, что в слове допущена ошибка. Сразу же дали о себе знать недоброжелатели, которые обвинили балерину в неграмотности. Сама же Волочкова никак не отреагировала на очередные нападки.
Автор: Валерия Орлова