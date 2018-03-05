В Витебске пьяный эксгибиционист показывал половые органы на крыльце кафе
В Витебске сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего безработного эксгибициониста, демонстрировавшего свои половые органы окружающим. Мужчина под влиянием алкоголя оголился на крыльце одного из кафе.
Сотрудники общественного заведения вызвали работников полиции, сообщив об эксгибиционисте. В 03:30 утра задержанный начал показывать местным жителям половые органы. В городском отделе Следственного комитета на мужчину открыли уголовное делопроизводство за противозаконные действия и нарушение общественного порядка. Об этом рассказали представители УВД Витебского облисполкома. После проверки оказалось, что подозреваемый не имеет постоянного места работы.
Ранее в России эксгибиционист, проживающий во Владивостоке, напугал прохожих.
Сотрудники общественного заведения вызвали работников полиции, сообщив об эксгибиционисте. В 03:30 утра задержанный начал показывать местным жителям половые органы. В городском отделе Следственного комитета на мужчину открыли уголовное делопроизводство за противозаконные действия и нарушение общественного порядка. Об этом рассказали представители УВД Витебского облисполкома. После проверки оказалось, что подозреваемый не имеет постоянного места работы.
Ранее в России эксгибиционист, проживающий во Владивостоке, напугал прохожих.
Автор: Татьяна Кравченко