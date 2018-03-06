На побережье Великобритании выбросило миллионы морских звезд
В Великобритании после снежной бури побережье Рамсгейта оказалось усыпанным огромным количеством мертвых морских обитателей, в том числе крабов и звезд. Ураган принес в регион мощнейший холодный сибирский фронт.
Снежная буря, разыгравшаяся в Великобритании, стала причиной перебоев в работе большей части транспортной сети страны. В субботу и воскресенье операторы-железнодорожники пытались произвести ремонт на поврежденных участках дороги.
Похолодание, ураганный ветер и сильные снегопады принес регион мощный сибирский фронт. Жертвами стихии стали миллионы морских обитателей. На побережье, начиная от Рамсгейта до пляжей Бродстерса, волны вынесли множество крабов, звезд. По словам синоптиков, минувшая неделя стала наиболее холодной за последние 27 лет.
Снежная буря, разыгравшаяся в Великобритании, стала причиной перебоев в работе большей части транспортной сети страны. В субботу и воскресенье операторы-железнодорожники пытались произвести ремонт на поврежденных участках дороги.
Похолодание, ураганный ветер и сильные снегопады принес регион мощный сибирский фронт. Жертвами стихии стали миллионы морских обитателей. На побережье, начиная от Рамсгейта до пляжей Бродстерса, волны вынесли множество крабов, звезд. По словам синоптиков, минувшая неделя стала наиболее холодной за последние 27 лет.
Автор: Ева Вит