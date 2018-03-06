Ученые предполагают, что в обозримом будущем на Земле выкипит вся вода
Ученые предполагают, что в обозримом будущем на Земле выкипит абсолютно вся вода. Данная ситуация может произойти в случае превращения Солнца в красного гиганта, который вскипятит воду в морях и океанах.
Спустя несколько миллиардов лет Солнце в процессе эволюционирования превратится из желтого карлика в красного гиганта. Таким образом, Звезда увеличится в размере, став в разы горячее. При этом, данная ситуация не станет губительной для человечества.
По пессимистическому сценарию на Солнце произойдет мощная вспышка, вызванная взрывами внутри звезды. Она станет источником для огромного облака плазмы, выпущенного в космос. Именно оно приведет к тому, что вся вода на Земле вскипятится и вскоре исчезнет. Поток плазмы преодолеет дистанцию от Звезды до Планеты всего за пару дней, а произойти подобное, как считают ученые, может в любой момент.
Спустя несколько миллиардов лет Солнце в процессе эволюционирования превратится из желтого карлика в красного гиганта. Таким образом, Звезда увеличится в размере, став в разы горячее. При этом, данная ситуация не станет губительной для человечества.
По пессимистическому сценарию на Солнце произойдет мощная вспышка, вызванная взрывами внутри звезды. Она станет источником для огромного облака плазмы, выпущенного в космос. Именно оно приведет к тому, что вся вода на Земле вскипятится и вскоре исчезнет. Поток плазмы преодолеет дистанцию от Звезды до Планеты всего за пару дней, а произойти подобное, как считают ученые, может в любой момент.
Автор: Татьяна Свиридова