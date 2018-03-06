Участники ЧМ-2018 отгородятся от россиян шестиметровым забором
Участники ЧМ-2018 отгородятся от представителей России 6-метровым забором. Сборные других стран станут располагаться в Санкт-Петербурге.
«В рамках обращения со стороны оргкомитета ЧМ в Комитет по вопросам строительству была передана просьба оценить возможность размещения ограждение высотой 6 м и более, чтобы оградить тренирующихся спортсменов от посторонних взглядов», — отметил Сергей Климов, и.о. первого зампредседателя горкомитета по строительству.
В соответствии со словами чиновника, данные условия не включены в список требований FIFA, но просьбу гостей готовы удовлетворить. Предложения поступили от представителей Коста-Рики, Южной Кореи, Англии. ЧМ-2018 пройдет 14 июня - 15 июля на территории 9 городов РФ. В Санкт-Петербурге проведут 4 матча в рамках группового этапа первенства, 1/8 финала, полуфинал и матч за 3 место.
«В рамках обращения со стороны оргкомитета ЧМ в Комитет по вопросам строительству была передана просьба оценить возможность размещения ограждение высотой 6 м и более, чтобы оградить тренирующихся спортсменов от посторонних взглядов», — отметил Сергей Климов, и.о. первого зампредседателя горкомитета по строительству.
В соответствии со словами чиновника, данные условия не включены в список требований FIFA, но просьбу гостей готовы удовлетворить. Предложения поступили от представителей Коста-Рики, Южной Кореи, Англии. ЧМ-2018 пройдет 14 июня - 15 июля на территории 9 городов РФ. В Санкт-Петербурге проведут 4 матча в рамках группового этапа первенства, 1/8 финала, полуфинал и матч за 3 место.
Автор: Валерий Антонов