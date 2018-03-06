В Испании стартап Fuelium разработал бумажные батареи с нулевым экологическим воздействием
В Испании работники компании Fuelium в рамках реализации своего стартапа разработали бумажные батареи, имеющие нулевое экологическое воздействие. Аккумуляторы предназначаются для одноразовых диагностирующих аппаратов.
По словам представителей Fuelium, медицинские приборы врачи смогут выбрасывать после проведения срочного осмотра. Бумажные батареи с нулевым экологическим воздействием окажутся полезными при проверке, направленной на женское здоровье или на инфекционные болезни. Производители предлагают использовать новинки при алкогольной и наркотической зависимостях, а также в ветеринарии. Аккумуляторы не имеют токсических отходов, нуждающихся в сложных процессах переработки.
Батареи от Fuelium состоят из угля, бумаги и безвредных материалов. Они оказались рентабельными, поэтому могут быть интегрированы в процесс проведения тестов. Активировать новинки смогут любые образцы жидкости. После осуществления исследований оказалось, что аккумуляторы не причиняют вреда для здоровья пациентов и не содержат тяжелых металлов. Разработчики основали компанию еще несколько лет назад и подписали соглашения на реализацию данного стартапа.
Ранее ученые представили заряжающийся за 30 секунд аккумулятор.
По словам представителей Fuelium, медицинские приборы врачи смогут выбрасывать после проведения срочного осмотра. Бумажные батареи с нулевым экологическим воздействием окажутся полезными при проверке, направленной на женское здоровье или на инфекционные болезни. Производители предлагают использовать новинки при алкогольной и наркотической зависимостях, а также в ветеринарии. Аккумуляторы не имеют токсических отходов, нуждающихся в сложных процессах переработки.
Батареи от Fuelium состоят из угля, бумаги и безвредных материалов. Они оказались рентабельными, поэтому могут быть интегрированы в процесс проведения тестов. Активировать новинки смогут любые образцы жидкости. После осуществления исследований оказалось, что аккумуляторы не причиняют вреда для здоровья пациентов и не содержат тяжелых металлов. Разработчики основали компанию еще несколько лет назад и подписали соглашения на реализацию данного стартапа.
Ранее ученые представили заряжающийся за 30 секунд аккумулятор.
Автор: Татьяна Кравченко