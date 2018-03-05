LG показала смартфон X4 из средней ценовой категории
Руководители компании LG представили общественности смартфон X4, являющегося гаджетом средней ценовой категории. Девайс получил 5,3-дюймовый дисплей и 4-ядерный чипсет Snapdragon 425 с тактовой частотой до 1,4 ГГц.
Производители оснастили мобильное устройство LG X4 двумя камерами на 8 и 5 Мп. Эксперты скептически отнеслись к таким характеристикам. По их словам, подобные показатели относят новинку к «бюджетникам», нежели к средней ценовой категории. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а внешнего накопителя – 16 Гб. Девайс поддерживает работу сканера отпечатка пальцев. Аккумуляторная батарея достигает отметки в 3000 мАч. Приобрести гаджет на рынке можно за 270 долларов.
Ранее LG анонсировала выход модели ThinQ.
Производители оснастили мобильное устройство LG X4 двумя камерами на 8 и 5 Мп. Эксперты скептически отнеслись к таким характеристикам. По их словам, подобные показатели относят новинку к «бюджетникам», нежели к средней ценовой категории. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а внешнего накопителя – 16 Гб. Девайс поддерживает работу сканера отпечатка пальцев. Аккумуляторная батарея достигает отметки в 3000 мАч. Приобрести гаджет на рынке можно за 270 долларов.
Ранее LG анонсировала выход модели ThinQ.
Автор: Татьяна Кравченко