Марина Александрова показалась на публике вместе с подросшим сыном
Известная актриса театра и кино Марина Александрова показалась на публике с подросшим сыном Андреем. Знаменитость посетила необычный мастер-класс в Институте русского реалистического искусства.
В ушедшие выходные в Институте русского реалистического искусства прошло мероприятие, в рамках которого мамы со своими детьми приняли участие в необычном мастер-классе. Темой программы стала «Новая жизнь старых вещей», а звездные родители с детьми преобразили старое пианино в «Отель для цветов». Среди множества участников мероприятия были замечены Марина Александрова с 8-летним сыном Андреем, Юлия Пересильд с дочерью Анной и Елизавета Боярская с сыном Андреем.
Участники мастер-класса остались довольны проведенным временем и пообещали, что на следующее аналогичное предложение ответят согласием. «Отреставрированный» пианино сотрудники заведения установят в холле, а с приходом тепла выставят на улицу, чтобы все посетители могли увидеть необычное творение.
В ушедшие выходные в Институте русского реалистического искусства прошло мероприятие, в рамках которого мамы со своими детьми приняли участие в необычном мастер-классе. Темой программы стала «Новая жизнь старых вещей», а звездные родители с детьми преобразили старое пианино в «Отель для цветов». Среди множества участников мероприятия были замечены Марина Александрова с 8-летним сыном Андреем, Юлия Пересильд с дочерью Анной и Елизавета Боярская с сыном Андреем.
Участники мастер-класса остались довольны проведенным временем и пообещали, что на следующее аналогичное предложение ответят согласием. «Отреставрированный» пианино сотрудники заведения установят в холле, а с приходом тепла выставят на улицу, чтобы все посетители могли увидеть необычное творение.
Автор: Татьяна Свиридова