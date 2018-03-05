Китайская Techrules представила 1305-сильный трековый гиперкар Ren RS
Китайский бренд Techrules представил гоночную RS-конфигурацию гиперкара Ren. Супергибрид обладает шестью электродвигателями и дизельным микротурбогенератором, выдающими 1305 л. с.
Одноместный полноприводной суперкар с карбоновыми панелями кузова весит 1854 кг. В движение Ren RS приводят 6 электрических двигателей, заряжающихся от аккумуляторов на 28,4 кВт-ч, обеспечивающих возможность преодоления до 1170 км. Запас энергии на 80% пополняется за 15 минут, благодаря системе быстрой подзарядки. В качестве «помощника» комплекту силовых агрегатов в гоночном авто установлен дизельный микротурбогенератор. В сумме моторная гамма супергибрида выдает 1305 л. с. при 2340 Нм крутящего момента. Первые 100 км/ч Ren RS набирает до 3 секунд и способен разогнаться до 330 км/ч.
Над экстерьером трековой версии Techrules Ren RS поработала команда дизайн-студии GFG Style Джорджетто Джуджаро и его сына. Создателей уникальной модели вдохновляла, по их словам, внешность современных истребителей. Techrules официально представит гоночную RS-конфигурацию суперкара 6 марта на автошоу в Женеве. Разработчики планируют найти партнеров для совместного мелкосерийного выпуска автомобиля.
Одноместный полноприводной суперкар с карбоновыми панелями кузова весит 1854 кг. В движение Ren RS приводят 6 электрических двигателей, заряжающихся от аккумуляторов на 28,4 кВт-ч, обеспечивающих возможность преодоления до 1170 км. Запас энергии на 80% пополняется за 15 минут, благодаря системе быстрой подзарядки. В качестве «помощника» комплекту силовых агрегатов в гоночном авто установлен дизельный микротурбогенератор. В сумме моторная гамма супергибрида выдает 1305 л. с. при 2340 Нм крутящего момента. Первые 100 км/ч Ren RS набирает до 3 секунд и способен разогнаться до 330 км/ч.
Над экстерьером трековой версии Techrules Ren RS поработала команда дизайн-студии GFG Style Джорджетто Джуджаро и его сына. Создателей уникальной модели вдохновляла, по их словам, внешность современных истребителей. Techrules официально представит гоночную RS-конфигурацию суперкара 6 марта на автошоу в Женеве. Разработчики планируют найти партнеров для совместного мелкосерийного выпуска автомобиля.
Автор: Ева Вит