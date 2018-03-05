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В России продажи внедорожника DW Hower H5 начнутся 9 марта
В России с 9 марта дилерам начнутся поставлять DW Hower H5.Авто станет доступно в 3-х комплектациях: «Комфорт», «Сити», а также «Люкс». Рекомендованная стоимость розничной продажи составляет 1,219 млн рублей за базовую модификацию.

В России продажи внедорожника DW Hower H5 начнутся 9 марта


Все версии получили бензиновый турбированный силовой агрегат Mitsubishi 4G63S4T, работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП. Основная комплектация «Сити» заднеприводная, а её перечень оснащения включает климат- и круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности переднего ряда, системы помощи на старте, движении в гору и спуске, ходовые огни дневного света, датчики контроля давления в шинах.

Версия «Комфорт» включает Borg Warner 47-60, камеру заднего обзора, а также датчики парковки в заднем бампере, рулевое колесо, датчики дождя. Для модификации «Люкс» доступна полностью кожаная обивка салона, 7 подушек безопасности, электрорегулировка сиденья водителя и система мультимедиа на 6 динамиков. Багажный отсек содержит шторку и коврик.

Стоимость самого востребованного DW Hower H3 не поменялась и фиксирована на отметках 990 тысяч, 1,24 млн, а также 1,32 млн рублей. Вдобавок, модель реализуется по программе допвыгоды на сумму до 100 тысяч рублей. Для клиентов, которые готовы использовать услугу trade-in и нуждающихся в кредите на приобретение авто, при сдаче подержанного Great Wall можно получить скидку в 50 тысяч рублей.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 23:30
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