В Москве вожатый-педофил приговорен судом к 15 годам тюрьмы
В Москве вожатый-педофил приговорен к 15 годам тюрьмы. Его сообщники ранее предстали в зале суда за содеянные преступления с детьми в летнем лагере, и получили 8 и 15 лет тюремного заключения, сообщает МК.
Согласно материалу издания, мужчина ранее привлекался к ответственности, а произошло это в 2003 году. Тогда его вина была доказана, а мерой наказания послужило лечение в течение двух лет в психиатрической больнице.
После реабилитации мужчина вернулся к работе с детьми, а позднее стал совладельцем детского лагеря. Как выяснили следователи, мужчина и два его сообщника совершали в отношении своих подопечных действия сексуального характера. Во время следствия обвиняемый требовал проверить его слова на полиграфе, однако ему было отказано. В зале суда он обращался к своей матери с просьбой не верить в его виновность.
Согласно материалу издания, мужчина ранее привлекался к ответственности, а произошло это в 2003 году. Тогда его вина была доказана, а мерой наказания послужило лечение в течение двух лет в психиатрической больнице.
После реабилитации мужчина вернулся к работе с детьми, а позднее стал совладельцем детского лагеря. Как выяснили следователи, мужчина и два его сообщника совершали в отношении своих подопечных действия сексуального характера. Во время следствия обвиняемый требовал проверить его слова на полиграфе, однако ему было отказано. В зале суда он обращался к своей матери с просьбой не верить в его виновность.
Автор: Татьяна Свиридова