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Украинец избивал жительницу Сургута за отказ помочь с гражданством
Жительница Сургута жалуется на постоянные побои и издевательства со стороны своего экс-супруга, гражданина Украины, требующего содействия в получении российского паспорта. Мужчина отвергает обвинения и заявляет, что бывшая жена просто мстит ему.

Украинец избивал жительницу Сургута за отказ помочь с гражданством


Он давно обзавелся новой семьей, исправно отчисляет алименты и больше никакого отношения не имеет к экс-супруге. Однако жительница Сургута рассказывает совсем другую историю.

Проблемы в их семье начались три года назад, мужчина часто обвинял жену в нацистских наклонностях, а затем стал избивать. Особенно жестоко муж начал относиться к супруге после ее желания оспорить решение суда, передавшего уроженцу Украины, предоставившему, как утверждает женщина, поддельные документы, часть дома и машину.

Бывший муж хотел увести в Украину их ребенка, но женщина уверяет, что он манипулирует ею, а через детей хочет получить гражданство, так как она отказалась ему содействовать. Женщина пожаловалась на действия экс-супруга в Генпрокуратуру и написала заявление на имя губернатора Югры. Она надеется, что ей помогут разобраться в данной истории.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 19:55
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