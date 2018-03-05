Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
Эмма Уотсон нанесла на предплечье татуировку, в которой допущена грамматическая ошибка. Актриса показала временный рисунок во время вечеринки журнала Vanity Fair, которая прошла после официальной церемонии премии «Оскар».
На руке актрисы написано Time's Up. Это наименование движения в поддержку женщин, которые подверглись сексуальным домогательствам на своём рабочем месте. Пользователи отметили отсутствие апострофа перед «s», что является грамматической ошибкой. Помимо этого, весьма неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей вызвала неровная короткая челка звезды.
На руке актрисы написано Time's Up. Это наименование движения в поддержку женщин, которые подверглись сексуальным домогательствам на своём рабочем месте. Пользователи отметили отсутствие апострофа перед «s», что является грамматической ошибкой. Помимо этого, весьма неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей вызвала неровная короткая челка звезды.
Автор: Валерий Антонов