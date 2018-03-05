В Коми за выплатой пособия за первого ребенка обратились 69 семей
В Республике Коми за выплатой пособия за рождение первого ребенка обратились 69 семей. Об этом сообщила глава республиканского Министерства труда и соцзащиты Светлана Матухно, информирует издание iReaktor.
Светлана Матухно рассказала, что по состоянию на 5 марта в ведомство поступило 69 заявок от семей, у которых появился первенец. 8 обращений из вышеуказанного количества получили одобрение на получение пособия, а остальные находятся на стадии рассмотрения. По двум заявкам было принято решение об отказе, так как общий доход каждой из семей превышает максимум, установленный для получения финансовой помощи.
В Министерство, как отметила Матухно, поступит около 125 миллионов рублей для проведения выплат, а 700 тысяч из них уже перечислены семьям с одобренными заявками. Данная программа в виде денежной поддержки семей введена в действие после соответствующего распоряжения российского президента Владимира Путина. Глава РФ утвердил ряд соцпрограмм и стал инициатором в проведении необходимых реформ, выделив для этого допсредства.
Светлана Матухно рассказала, что по состоянию на 5 марта в ведомство поступило 69 заявок от семей, у которых появился первенец. 8 обращений из вышеуказанного количества получили одобрение на получение пособия, а остальные находятся на стадии рассмотрения. По двум заявкам было принято решение об отказе, так как общий доход каждой из семей превышает максимум, установленный для получения финансовой помощи.
В Министерство, как отметила Матухно, поступит около 125 миллионов рублей для проведения выплат, а 700 тысяч из них уже перечислены семьям с одобренными заявками. Данная программа в виде денежной поддержки семей введена в действие после соответствующего распоряжения российского президента Владимира Путина. Глава РФ утвердил ряд соцпрограмм и стал инициатором в проведении необходимых реформ, выделив для этого допсредства.
Автор: Татьяна Свиридова