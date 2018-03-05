Vkworld готовит к выпуску гибкий OLED-дисплей с технологией COF
Компания Vkworld в скором времени выпустит гибкий OLED-дисплей с технологией COF, позволяющей выравнивать края и подгонять под рамку смартфона. Экран будет использоваться на флагманских моделях бренда и разрушит ценовую политику аппарата с гнущейся комплектующей.
Большинство изогнутых OLED-дисплеев поступают от Samsung, но уже несколько производителей мобильных устройств, включая Tianma и Vkworld, стали сами заниматься разработкой гибких экранов и оснащать ими свои аппараты. На видео на видеохостинге YouTube Vkworld продемонстрировала комплектующую с инновационной технологией COF. Теперь экран не только гибкий, его можно «подогнать» под рамки смартфона, если они окажутся немного меньше.
Разработчики планируют в ближайшее время представить новинку, которой оснастят все брендовые флагманы. Пока неизвестно, получит ли грядущий Vkworld S9 подобный дисплей. В компании пообещали, что цена гибкого экрана приятно удивит общественность.
Ранее сообщалось, что Vkworld Mix+ может стать самым доступным безрамочным смартфоном.
Большинство изогнутых OLED-дисплеев поступают от Samsung, но уже несколько производителей мобильных устройств, включая Tianma и Vkworld, стали сами заниматься разработкой гибких экранов и оснащать ими свои аппараты. На видео на видеохостинге YouTube Vkworld продемонстрировала комплектующую с инновационной технологией COF. Теперь экран не только гибкий, его можно «подогнать» под рамки смартфона, если они окажутся немного меньше.
Разработчики планируют в ближайшее время представить новинку, которой оснастят все брендовые флагманы. Пока неизвестно, получит ли грядущий Vkworld S9 подобный дисплей. В компании пообещали, что цена гибкого экрана приятно удивит общественность.
Ранее сообщалось, что Vkworld Mix+ может стать самым доступным безрамочным смартфоном.
Автор: Ева Вит