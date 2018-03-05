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Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в новом законопроекте
Минифин РФ намерен расширить функции ломбардов в рамках нового законопроекта. В случае его утверждения заведения смогут работать круглосуточно, а также принимать различные платежи – штрафы, коммунальные услуги и налоги.

Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в новом законопроекте


В настоящее время работа ломбардов ограничена законом, согласно которому заведениям разрешается принимать клиентов только с восьми утра и до восьми вечера. Авторы нового законопроекта намерены убрать данный пункт, расширив рабочее время до 24 часов в сутки. Таким образом, россияне смогут заложить необходимую вещь в любое удобное время и получить за это деньги. После проведения опроса большинство руководителей ломбардов сообщили, что, вероятно, не согласятся работать круглосуточно, но смогут принимать клиентов до более позднего времени.

Более того, планируется расширить возможности ломбардов, предоставив им право на получение определенных платежей. Несмотря на отсутствие проблемы в настоящее время с оплатой, такие заведения получат уникальную возможность принимать счета за комуслуги или штрафы взамен на сумму стоимости заложенной клиентом вещи. Эксперты отмечают, что для данной процедуры ломбардам потребуется заключить договор о сотрудничестве с организациями, которым будут предназначаться платежи, а также войти в реестр Центробанка для получения права на оказание подобных услуг.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 22:30
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