НАК: Объем взяток в России за 2017 год вырос в 3 раза
Объем взяток в РФ увеличился в 3 раза, достигнув отметки в 6,7 млрд по итогам 2017 года. Данные предоставили СМИ со ссылкой на данные Национального антикоррупционного комитета.
За 2016 год итоговая сумма взяток достигла 2,3 млрд рублей. Общая сумма поборов, найденных во время расследования антикоррупционных дел, дошла до отметки в 4,5 млрд рублей. Это в 4 раза выше уровня 2016 года. Почти 50% преступлений составило мелкое взяточничество. Данное направление с позапрошлого года выделили в отдельную статью.
В декабре чиновники отметили, что 25% россиян хотя бы 1 раз давали чиновникам взятки. Порядка 60% никогда подобного не делали, а около 15% отказались разговаривать на данную тему. В середине октября со стороны правительства в Госдуму внесен законопроект касательно защиты людей, рассказавших о факте коррупции. В документе предлагается предоставлять им юридическую поддержку, а также помогать в сохранении работы и помощи в противодействии дисциплинарным взысканиям.
За 2016 год итоговая сумма взяток достигла 2,3 млрд рублей. Общая сумма поборов, найденных во время расследования антикоррупционных дел, дошла до отметки в 4,5 млрд рублей. Это в 4 раза выше уровня 2016 года. Почти 50% преступлений составило мелкое взяточничество. Данное направление с позапрошлого года выделили в отдельную статью.
В декабре чиновники отметили, что 25% россиян хотя бы 1 раз давали чиновникам взятки. Порядка 60% никогда подобного не делали, а около 15% отказались разговаривать на данную тему. В середине октября со стороны правительства в Госдуму внесен законопроект касательно защиты людей, рассказавших о факте коррупции. В документе предлагается предоставлять им юридическую поддержку, а также помогать в сохранении работы и помощи в противодействии дисциплинарным взысканиям.
Автор: Валерий Антонов