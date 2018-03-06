Black Star не продлила контракт с певицей Kristina Si
Продюсерская компания Black Star не продлила закончившийся пятилетний контракт с исполнительницей Кристиной Саркисян. Певица, более известная как Kristina Si, поблагодарила лейбл звукозаписи и готова заниматься творчеством в «свободном плавании», передает телеграмм-канал Super.
Black Star оставляет за собой права на музыкальные композиции Саркисян, фото- и видеоматериал, а также товарный знак Kristina Si. Представители студии звукозаписи предупредили о намерении мониторить соблюдение своих требований и, в случае неправомерного использования принадлежащей компании интеллектуальной собственности, готовы притянуть к ответственности нарушителя.
Кристина Саркисян не расстроило решение Black Star не продлевать с ней контракт. Певица поблагодарила студию звукозаписи за сотрудничество объявила о своих дальнейших планах. Артистка продолжит заниматься творчеством, но теперь уже в «свободном плавании».
Ранее сообщалось, что Black Star Тимати займется раскруткой украинского рэпера Вандер Фила
Black Star оставляет за собой права на музыкальные композиции Саркисян, фото- и видеоматериал, а также товарный знак Kristina Si. Представители студии звукозаписи предупредили о намерении мониторить соблюдение своих требований и, в случае неправомерного использования принадлежащей компании интеллектуальной собственности, готовы притянуть к ответственности нарушителя.
Кристина Саркисян не расстроило решение Black Star не продлевать с ней контракт. Певица поблагодарила студию звукозаписи за сотрудничество объявила о своих дальнейших планах. Артистка продолжит заниматься творчеством, но теперь уже в «свободном плавании».
Ранее сообщалось, что Black Star Тимати займется раскруткой украинского рэпера Вандер Фила
Автор: Ева Вит