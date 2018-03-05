Эпатажный Сергей Зверев появился на премии «Жара» с розовыми волосами и золотой короной
Эпатажный стилист Сергей Зверев появился на премии «Жара» в необычном образе. Звезда позировал перед камерами с розовыми волосами и золотой короной на голове, в синем костюме с блестками и очках, украшенных камнями. Снимок с мероприятия шоу-мен опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Сергей Зверев продолжает удивлять публику необычными и яркими нарядами, а посещение премии «Жара» не стало исключением. «Король гламура» окрасил свои волосы в цвет фуксии и приобрел для выхода в свет массивную корону, обильно украшенную шикарными камнями. Костюм синего цвета с блестками дополнила сумка с ремешком из цепи, очки и традиционная обувь на платформе.
Эпатажный стилист удивил публику своим нарядом, после чего заявил, что все звезды должны «удивлять, радовать и блистать», привлекая к себе внимание. Тем же знаменитостям, которые выглядят скучно и серо следует менять профессию, отметил Зверев.
Сергей Зверев продолжает удивлять публику необычными и яркими нарядами, а посещение премии «Жара» не стало исключением. «Король гламура» окрасил свои волосы в цвет фуксии и приобрел для выхода в свет массивную корону, обильно украшенную шикарными камнями. Костюм синего цвета с блестками дополнила сумка с ремешком из цепи, очки и традиционная обувь на платформе.
Эпатажный стилист удивил публику своим нарядом, после чего заявил, что все звезды должны «удивлять, радовать и блистать», привлекая к себе внимание. Тем же знаменитостям, которые выглядят скучно и серо следует менять профессию, отметил Зверев.
Автор: Татьяна Свиридова