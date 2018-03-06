Цымбалюк-Романовская готова поделиться имуществом с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская готова разделить имущество с Арменом Джигарханяном. Пианистка планирует отдать часть недвижимости.
Хотя все объекты оформлены на Виталину Цымбалюк-Романовскую, именно Армен Джигарханян тратил средства на ремонт квартир. Адвокат пианистки отправится к режиссеру с указанным предложением. В течение 8 лет пара жила в небольшой квартире на территории Подмосковья. Ремонт не могли сделать, поскольку не знали, куда переехать на этот период. После преодоления большого количества лишений, знаменитости скопили на приобретение апартаментов и проведение ремонта.
«Мы готовы отдавать, однако должны быть соблюдены все условия. Исключительно с документами и только в интересах Армена Джигарханяна. Его представителей ставлю под сомнение», - отметила юрист Цымбалюк-Романовской.
Хотя все объекты оформлены на Виталину Цымбалюк-Романовскую, именно Армен Джигарханян тратил средства на ремонт квартир. Адвокат пианистки отправится к режиссеру с указанным предложением. В течение 8 лет пара жила в небольшой квартире на территории Подмосковья. Ремонт не могли сделать, поскольку не знали, куда переехать на этот период. После преодоления большого количества лишений, знаменитости скопили на приобретение апартаментов и проведение ремонта.
«Мы готовы отдавать, однако должны быть соблюдены все условия. Исключительно с документами и только в интересах Армена Джигарханяна. Его представителей ставлю под сомнение», - отметила юрист Цымбалюк-Романовской.
Автор: Валерий Антонов