В Барнауле сошедший с рельсов трамвай парализовал движение
4 марта, днем, в Барнауле сошедший с рельсов трамвай парализовал движение на перекрестке Кулагина – Ленина. Очевидцы рассказали о ДТП в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, скорость передвижения автомобилей в районе Нового моста не превышает 5 км/час. Причины произошедшего и наличие пострадавших уточняются. Официальные ведомства ситуацию не комментируют.
Ранее в Барнауле произошло тройное ДТП.
Сообщается, скорость передвижения автомобилей в районе Нового моста не превышает 5 км/час. Причины произошедшего и наличие пострадавших уточняются. Официальные ведомства ситуацию не комментируют.
Ранее в Барнауле произошло тройное ДТП.
Автор: Джанабилова Татьяна П