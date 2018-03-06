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Иосиф Пригожин показал роскошные кудри на архивном фото
Иосиф Пригожин показал роскошные кудри и объемную прическу на архивном фото, сделанном в молодости. Соответствующий пост 48-летний продюсер разместил в микроблоге Instagram.

Иосиф Пригожин показал роскошные кудри на архивном фото


Пригожин порадовал своих многочисленных фанатов новым снимком, на котором запечатлен еще во времена СССР. Супруг Валерии предстал перед пользователями в новом свете, удивив забавной бабочкой вместо галстука и пышной шевелюрой. Многие настолько привыкли к лысой голове знаменитости, что не сразу узнали своего кумира. В комментарии Иосиф Игоревич написал: "Никогда бы себя не узнал! Куда исчезла моя прическа?"

Фолловеры, оставившие под снимком более 4500 лайков, посчитали, что сейчас Пригожин выглядит лучше. Импозантному мужчине для произведения эффекта на противоположный пол достаточно ума и харизмы, поэтому переживать из-за отсутствия волос музыканту не стоит.

Ранее Пригожин высказался об интеллекте Ольги Бузовой.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:21
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