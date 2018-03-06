Эксперты рассказали, почему пользователи не покупают iPhone X
Аналитики выяснили, по какой причине пользователи отказываются от приобретения iPhone X. Многие собственники смартфонов бренда решили не обновлять устройство из-за удовлетворения актуальной версией своего устройства и дороговизны новинки.
Инвестбанк Piper Jaffray вместе с аналитиком Михаэлем Олсоном реализовали независимый опрос, который позволит выяснить, что американцы отказываются от приобретения флагмана. В рамках опроса участниками стали 1,5 тысячи человек. Удалось выдвинуть 4 ключевые версии.
Самый высокий процент отказа в 44% оказались довольны собственным iPhone. На второй позиции находятся 31% пользователей которые уверены, что модель X оказалась слишком дорогой. На третьей строчке находится отказ от приобретения новинки по причине предпочтений использования крупного дисплея. Эту причину назвали 8% человек. Прочие причины выдвинули 17% респондентов.
Специалисты Piper Jaffray выразили уверенность, что в текущем году Apple сможет удовлетворить почти всех пользователей. Если верить существующим слухам, компания намерен представить сразу 3 новых устройства. Диагонали устройств составляют 5,8, 6,5 и 6,1 дюймов. Аналитики прогнозируют Apple порядка 233,8 млн реализованных iPhone до конца 2018 года.
Инвестбанк Piper Jaffray вместе с аналитиком Михаэлем Олсоном реализовали независимый опрос, который позволит выяснить, что американцы отказываются от приобретения флагмана. В рамках опроса участниками стали 1,5 тысячи человек. Удалось выдвинуть 4 ключевые версии.
Самый высокий процент отказа в 44% оказались довольны собственным iPhone. На второй позиции находятся 31% пользователей которые уверены, что модель X оказалась слишком дорогой. На третьей строчке находится отказ от приобретения новинки по причине предпочтений использования крупного дисплея. Эту причину назвали 8% человек. Прочие причины выдвинули 17% респондентов.
Специалисты Piper Jaffray выразили уверенность, что в текущем году Apple сможет удовлетворить почти всех пользователей. Если верить существующим слухам, компания намерен представить сразу 3 новых устройства. Диагонали устройств составляют 5,8, 6,5 и 6,1 дюймов. Аналитики прогнозируют Apple порядка 233,8 млн реализованных iPhone до конца 2018 года.
Автор: Валерий Антонов