Маск анонсировал запуск Falcon 9 с грузом размером с автобус
6 марта, в 08:33 мск, во Флориде состоится долгожданный запуск Falcon 9. На борту ракета-носителя находится телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, созданный в Испании. Размер груза сопоставим с параметрами автобуса. Сведения об анонсе предоставил основатель SpaceX Илон Маск.
Запуск с космодрома, расположенного на мысе Канаверал, изначально был запланирован на конец февраля. Из-за возникших по технической части проблем мероприятие пришлось перенести.
Hispasat 30W-6 весит шесть тонн. Такого большого спутника на орбиту Земли еще никто не выводил. Геостационарное оборудование позволит передавать интернет, видео- и телевизионный сигналы в Африку, США, Европу. Спутник станет частью масштабной программы по предоставлению высокоскоростного и бесплатного доступа в Сеть.
Ранее Маск обещал направить в космос автомобиль Tesla.
Запуск с космодрома, расположенного на мысе Канаверал, изначально был запланирован на конец февраля. Из-за возникших по технической части проблем мероприятие пришлось перенести.
Hispasat 30W-6 весит шесть тонн. Такого большого спутника на орбиту Земли еще никто не выводил. Геостационарное оборудование позволит передавать интернет, видео- и телевизионный сигналы в Африку, США, Европу. Спутник станет частью масштабной программы по предоставлению высокоскоростного и бесплатного доступа в Сеть.
Ранее Маск обещал направить в космос автомобиль Tesla.
Автор: Джанабилова Татьяна П