Ученые могут отнести гигантские вирусы к живым существам
Недавно в Бразилии ученые выявили два неизвестных доныне гигантских вируса длиной до 2,3 микрометров с наиболее развитым механизмом для сбора белка, среди всех изученных бактерий. Специалисты задумываются, не относятся ли эти Tupanvirus к живым существам.
В научном мире вирусы считаются неживыми, но данные образцы отличаются генетической сложностью и имеют около 1,5 млн базовых пар ДНК, а это больше, нежели у некоторых видов микробов. Гигантские вирусы Tupanvirus, названные в честь почитаемого народами Южной Америки языческого бога молнии и грома Тупана, обладают ферментами, способствующими взаимодействию с двумя десятками стандартных аминокислот, строительных блоков жизни.
Специалисты Университета Экс-Марсель во Франции, изучив структуру 2,3-микрометровых вирусов, предложили отнести их к самостоятельным живым объектам. Однако их коллеги из Объединенного института генетики Уолнат-Крика отмечают, что Tupanvirus не очень отличаются от своих меньших сородичей и являются более развитым видом обычных вирусов с дополнительным геном.
Обнаруженные организмы могут заражать многих «хозяев», но не являются опасными для человека. Все эксперты сходятся во мнении: Tupanvirus заставили в очередной раз задуматься об эволюции микроорганизмов и разнообразии форм жизни.
Ранее ученые заявили, что космонавты могут заносить на Землю инопланетные вирусы.
В научном мире вирусы считаются неживыми, но данные образцы отличаются генетической сложностью и имеют около 1,5 млн базовых пар ДНК, а это больше, нежели у некоторых видов микробов. Гигантские вирусы Tupanvirus, названные в честь почитаемого народами Южной Америки языческого бога молнии и грома Тупана, обладают ферментами, способствующими взаимодействию с двумя десятками стандартных аминокислот, строительных блоков жизни.
Специалисты Университета Экс-Марсель во Франции, изучив структуру 2,3-микрометровых вирусов, предложили отнести их к самостоятельным живым объектам. Однако их коллеги из Объединенного института генетики Уолнат-Крика отмечают, что Tupanvirus не очень отличаются от своих меньших сородичей и являются более развитым видом обычных вирусов с дополнительным геном.
Обнаруженные организмы могут заражать многих «хозяев», но не являются опасными для человека. Все эксперты сходятся во мнении: Tupanvirus заставили в очередной раз задуматься об эволюции микроорганизмов и разнообразии форм жизни.
Ранее ученые заявили, что космонавты могут заносить на Землю инопланетные вирусы.
Автор: Ева Вит