Нетрезвый пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска
В аэропорту города Новосибирск пьяный мужчина, находясь в аэропорту, начал вести себя агрессивно и оскорблять сотрудников транспортной полиции. Сообщается, что сначала дебошир обнимался с пассажирами, а затем начал нецензурно выражаться.
По имеющимся данным, полицейские представились и заявили, что будут составлять в отношении мужчины административный протокол за то, что он нарушает общественный порядок. После этого дебошир начал проявлять агрессию и публично оскорблять сотрудников, находящихся в зоне предполетного досмотра.
Тогда жителя Кемеровской области, который должен был вылететь в Нерюнгри, отвели в помещение дежурной части. В отношении него полиция возбудила уголовное делопроизводство за оскорбление правоохранителей при исполнении.
По имеющимся данным, полицейские представились и заявили, что будут составлять в отношении мужчины административный протокол за то, что он нарушает общественный порядок. После этого дебошир начал проявлять агрессию и публично оскорблять сотрудников, находящихся в зоне предполетного досмотра.
Тогда жителя Кемеровской области, который должен был вылететь в Нерюнгри, отвели в помещение дежурной части. В отношении него полиция возбудила уголовное делопроизводство за оскорбление правоохранителей при исполнении.
Автор: Валерия Орлова