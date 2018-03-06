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«Калашников» запустит серийное производство пистолета Лебедева
Ижевский мехзавод из группы «Калашников» отправит в серийную сборку пистолет Лебедева. Соответствующие данные предоставил директор площадки Александр Гвоздик.

«Калашников» запустит серийное производство пистолета Лебедева


«Серийное производство ПЛ рассматривается в ближайшей перспективе», – цитируют его СМИ.

В пресс-центре концерна подчеркивают, что на заводе запустили проект касательно организации нового участка производства в целях подготовки серийного производства ПЛ. Завершается пункт разработки и представления оружия для приемочных испытаний. При этом планомерный пуск оборудования на ИМЗ даст возможность минимизировать воздействие человеческого фактора для проверки качества изделия.

Пистолет Лебедева был создан для реализации задач силовых структур. Впервые его показали во время подмосковного форума «Армия-2015». Главным отличием пистолета от своих аналогов стали баланс и эргономика, которые соответствуют текущим представлениям о биомеханике людей. Помимо этого, самые новые методы в разработке оказывают помощь в быстром повторном выстреле и экстренном переносе огня.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:51
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